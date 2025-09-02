Montecatini-Pieve show. Skeet campione d’Italia

L’ASD Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole si conferma ancora una volta come una vera e propria eccellenza dello Skeet, conquistando il titolo di Campione d’Italia nella formula ISSF. La vittoria è arrivata nel corso delle gare a squadre disputate domenica scorsa presso la nota struttura situata vicino alla cittadina termale, dove si sono date battaglia tantissime società, provenienti da tutta Italia.

La prova era incentrata sui 100 piattelli, ed alla fine il titolo è andato alla società presieduta da Marco Benucci, composta da Stefano Bragalli, Sandro Bellini, Simone Pastacaldi, Tommaso Calistri, Stefano Privitera e Yari Giandolfi, che hanno preceduto l’ASD Bottaccia (Roma) e la Polisportiva Laterina (Arezzo), grazie ai 539 colpi messi a segno. Gran parte di questi atleti sono tutti giovanissimi, ed hanno combattuto alla pari contro tiratori molti più anziani e con maggiore esperienza a livello nazionale.

"Era da tanto che volevamo conquistare questo titolo, ed esserci riusciti in casa nostra e con questa formazione giovanissima, ci ha regalato tanta gioia e tanta soddisfazione – ha dichiarato il presidente Marco Benucci, che poi ha aggiunto –. Ciò dimostra che siamo un’eccellenza in Italia, e che la strada intrapresa con le nuove leve, è quella giusta. Vedere i nostri ragazzi sul gradino più alto del podio, felici e commossi per l’ottimo risultato raggiunto, ci ha reso veramente contenti".

La festa in casa dell’ASD Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole però non si è fermata al solo titolo italiano a squadre, conquistato sul proprio campo. Anche il gruppo delle Fiamme Oro che si è laureato Campione Italiano nel proprio girone, può contare al suo interno ben 5 elementi su 6, cresciuti nella storica struttura di Montecatini Terme e Pieve a Nievole. Tra questi vi è pure il bi-campione olimpico di Ponte Buggianese Gabriele Rossetti, che poche settimane fa aveva festeggiato il titolo di campione europeo a squadre, conquistato a Chateauroux (Francia).

Simone Lo Iacono