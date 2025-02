Montevarchi. Parte la caccia al biglietto

La carica dei 300 per sostenere l’Aquila in un derby di vitale importanza in chiave salvezza. Fin dall’inizio della settimana, del resto, la tifoseria del Montevarchi è in fermento ed è subito scattata la caccia al biglietto per la sfida in casa del Terranuova Traiana. Attiva già da ieri la prevendita dei tagliandi per il settore gradinata dello stadio Matteini e agli sportivi aquilotti sono stati riservati, per l’appunto, 300 tagliandi. Si possono acquistare esclusivamente nella sede montevarchina pagando in contanti e va ricordato che nel giorno della gara le biglietterie dello stadio terranuovese saranno chiuse. Oggi e domani sarà possibile assicurarsi un posto recandosi nell’ufficio di via Gramsci dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, mentre sabato l’orario sarà dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 a mezzogiorno. Dal lato tecnico la preparazione dei ragazzi di Atos Rigucci procede senza particolari intoppi e il trainer fiorentino confida di potersi presentare ad un appuntamento così atteso a ranghi completi. Gli unici indisponibili potrebbero essere l’ex Tommaso Artini e l’ultimo acquisto, l’attaccante Christian Damiano, infortunati ma sulla via del recupero.