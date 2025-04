Montevarchi sfida San Donato Tavarnelle per la salvezza diretta al Brilli Peri

Come un anno fa il Montevarchi ha la possibilità alla penultima giornata di campionato di archiviare di fatto la pratica della salvezza diretta. A fine aprile 2024 riuscì nell’intento espugnando il Buitoni di Sansepolcro e oggi pomeriggio vorrebbe fare altrettanto al Brilli Peri dove, tuttavia, approda il San Donato Tavarnelle, concorrente diretto. Aquilotti e gialloblù, infatti, formano con il Follonica Gavorrano il terzetto a quota 39 punti in classifica, posizione non rassicurante visto che i playout si trovano appena due gradini sotto. Quasi superfluo, allora, ricordare il peso specifico della posta in palio per entrambe le squadre e quanto sarebbe fondamentale per i padroni di casa riuscire tornare a vincere dopo 112 giorni una partita tra le mura amiche. L’ultima gioia al Comunale, dove l’Aquila ha perso ben 7 gare nell’arco del torneo, risale addirittura al 5 gennaio e al 2-1 sulla Flaminia. Non solo, perché un eventuale altro pareggio non sarebbe un buon viatico in vista della trasferta del 4 maggio in casa dell’Ostiamare di Daniele De Rossi, già salva ma di sicuro non disposta a far regali. Atos Rigucci, che ritrova da avversario una delle squadre toscane allenate in passato, sceglierà gli undici dello schieramento di partenza tra i 22 convocati e solo in extremis scioglierà la riserva sulla quota dall’anagrafe più verde. In ballottaggio per un posto ci sono i 2006 Tommasini e D’Alessandro (il più accreditato) e il 2008 Galastri. Numeri alla mano è chiaro che i valdarnesi per blindare la permanenza in categoria faranno affidamento soprattutto sul loro capocannoniere Andrea Orlandi, a segno sin qui 13 volte.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

(4-3-3): Conti; Vecchi, Farini, Franco, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti, D’Alessandro; Ciofi, Orlandi, Bontempi. All.Rigucci.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Leoni; Croce, Cellai, Bruni, Carcani; Pecchia, Gistri, Borgarello; Purro; Seghi, Gubellini. All. Bonuccelli.

Arbitro: Mariani di Livorno

Giustino Bonci