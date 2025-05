Monza. La Festa del Pescatore: 5 giorni alla Boscherona. Sarà una cucina inclusiva

C’è una novità che riguarda la Festa del Pescatore 2025. Anche quest’anno l’appuntamento messo in calendario dal Consorzio Il Laghetto propone una lista di piatti vasta e intrigante. Tra questi, pasta allo scoglio, grigliata di pesce spada, gamberoni, spiedini di pesce, alici con i caprini, carpaccio di pesce. Inedita è invece la collocazione delle giornate: si inizia oggi, per chiudere lunedì 2 giugno. I patiti della kermesse ospitata dal Laghetto della Boscherona, dunque, avranno a disposizione cinque giorni consecutivi per gustare qualche specialità di pesce e non. Nei tre giorni iniziali i cuochi saranno operativi dalle 19. Domenica e lunedì si potrà mangiare anche a mezzogiorno. Il piatto “forte“ solo domenica sera è il baccalà alla vicentina con polenta. Anche quest’anno lo staff potrà contare sull’aiuto de il Veliero Onlus, associazione formata da ragazzi diversamente abili. "Il gemellaggio - precisa Angelo Casiraghi, presidente del Consorzio Il Laghetto - funziona. I ragazzi de il Veliero si sono integrati con il nostro staff. Negli ultimi anni, inoltre, stanno collaborando anche i figli e i nipoti dei nostri volontari". Il ricavato verrà destinato alla manutenzione del Laghetto. Per informazioni 331.35.28.190.