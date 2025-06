Moreno Menghetti trionfa al trofeo Farmacia Boschini, successo anche per Margherita Tesselli

Moreno Menghetti ha vinto il trofeo "Farmacia Boschini", torneo nazionale di quarta categoria che ha tenuto banco per un paio di settimane sui campi del Russi Sporting Club, gara che ha visto la partecipazione di 51 atleti. Il 4.1 del Ravenna Sport Center, non inserito nel novero delle teste di serie, nei quarti ha superato con un doppio 6-1 il pari classifica Luca Devincenzi (Ct Casatorre), numero 4 del seeding, in semifinale ha eliminato per 7-5 6-2 l’altro 4.1 Umberto Vocale (Tc Torremaggiore), principale favorito del tabellone, per completare poi il suo percorso netto lasciando tre game (6-1 6-2 il punteggio) a Ciro Donnarumma (4.1, Ct Cesena), seconda testa di serie.

Nel torneo femminile si è imposta l’under 14 Margherita Tesselli (4.4, Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano), eliminando 6-1, 6-1 in semifinale la 4.1 Eileen Magnani (Ct Zavaglia Ravenna), prima testa di serie, e poi prevalendo per 4-6 6-3 10-7, nell’ultimo atto sull’esperta Daniela Morigi (4.3, Pol.2000 Cervia), che nel turno precedente aveva interrotto (6-0 6-1) la corsa di Luana Lanfranchi (Nc), portacolori del circolo organizzatore.