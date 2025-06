Moroni, veloce come il vento: "Il sogno è la Nove Colli"

Federica Moroni, classe 1972, è l’atleta di punta della società sportiva ’Rimini Nord Santarcangelo’. Una vera icona dell’ultramaratona. Entrata in questo mondo quasi per gioco nel 2014, Federica ha subito raccolto successi importanti, culminati con l’8° posto ai Mondiali 100 km nel 2024 e il titolo italiano. Nel 2025, ha conquistato vittorie prestigiose come la Maratona di Ragusa e quella di Rimini, ma lei stessa ammette: "Le gare più importanti del 2025 non sono andate come speravo". "Nelle gare chiave è mancata la strategia vincente" afferma Moroni, che è arrivata terza alla 50 km del Conero, quinta alla 50 km di Romagna e terza alla 100 km del Passatore, quest’ultima una prova segnata da una caduta, una scarpa rotta e momenti durissimi.

Federica, cosa ricorda di quella sfortunata gara?

"Fino al 48° chilometro tutto procedeva bene, ero prima con un vantaggio di tre minuti. Poi ho iniziato ad attaccare sul serio, forse troppo forte. Al 60° chilometro sono caduta dopo uno scontro con una bici. Inoltre, le scarpe si sono rotte. Al 99° chilometro sono caduta di nuovo, priva di forza. Sono arrivata al traguardo completamente distrutta".

Dopo i successi del 2024, quest’anno la pressione si è fatta sentire?

"Tutti si aspettavano una replica. Nelle gare in cui non ho vinto ho attaccato troppo presto, spinta da sicurezza e ansia di confermarmi".

Ora guarda avanti, qual è il prossimo obiettivo?

"Già questa domenica correrò la Pistoia-Abetone. L’ho vinta due volte, l’anno scorso sono arrivata seconda, ora voglio tornare a vincere".

Ha già in mente un’altra sfida importante?

"Prima di smettere vorrei vincere la Nove Colli".

E ha mai pensato di cimentarsi in sfide ancora più stimolanti, come ad esempio distanze maggiori?

"Monica Casiraghi, preparatrice della nazionale, mi ha detto che fare gare così lunghe ti limita: se vai bene sulla 100 km, la Spartathlon (246 km) ti può spezzare. Mi hanno proposto i Mondiali di 24 ore, ma ho detto no. Ho vinto il campionato italiano di acquathlon, ma triathlon e Ironman non mi attirano".

Che consiglio darebbe a chi sogna di affrontare la 100 km per la prima volta?

"Nelle ultramaratone è importante partire piano, tenendosi sotto il ritmo che si pensa regolare. Nella seconda parte bisogna recuperare e, quando arriva la crisi, serve un buon lavoro di resistenza".

Riflette mai sulla quantità di traguardi raggiunti?

"No, per me è qualcosa alla mia portata e sono solo grata per questo dono".

Riccardo Bianchini