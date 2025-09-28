Acquista il giornale
  4. Moto. Il maceratese Rapari al Tratturi Salentini Rally

di LORENZO MONACHESI
28 settembre 2025
Oggi il maceratese Matteo Ripari parteciperà al "Tratturi Salentini Rally". Partenza da Lecce, giro del tacco d’Italia e ritorno a Lecce, tutto in giornata. Il percorso è di 180 km su strade sterrate, a fondo naturale, attraverso i luoghi meno battuti dai turisti del Salento. Ripari parteciperà con una moto vintage: si tratta di una Yamaha xt 600 preparata da Santori Moto di Grottammare e sarà accompagnato da altri due motociclisti - Sandro Bocci e Davide Capriotti – con i quali ha costituito un piccolo team dal nome "Cento2Ottani". Per questa avventura, fondamentale il sostegno di Roberto del Caffè/Pasticceria/Gelateria delle Rose di Porto d’Ascoli nonché di Alessandro dell’Agenzia Immobiliare Aedes di Porto San Giorgio. L’appuntamento non ha carattere agonistico: i piloti vivranno e condivideranno intense emozioni in un contesto ambientale unico. I Tratturi Salentini, antiche vie di comunicazione e pascolo usate un tempo per la transumanza stagionale delle greggi, sono larghi percorsi erbosi che formavano un sistema di collegamento tra i monti e le zone costiere, facilitando gli spostamenti del bestiame e dando poi origine a centri abitati lungo il cammino.

© Riproduzione riservata

