Moto. Il maceratese Rapari al Tratturi Salentini Rally

Oggi il maceratese Matteo Ripari parteciperà al "Tratturi Salentini Rally". Partenza da Lecce, giro del tacco d’Italia e ritorno a Lecce, tutto in giornata. Il percorso è di 180 km su strade sterrate, a fondo naturale, attraverso i luoghi meno battuti dai turisti del Salento. Ripari parteciperà con una moto vintage: si tratta di una Yamaha xt 600 preparata da Santori Moto di Grottammare e sarà accompagnato da altri due motociclisti - Sandro Bocci e Davide Capriotti – con i quali ha costituito un piccolo team dal nome "Cento2Ottani". Per questa avventura, fondamentale il sostegno di Roberto del Caffè/Pasticceria/Gelateria delle Rose di Porto d’Ascoli nonché di Alessandro dell’Agenzia Immobiliare Aedes di Porto San Giorgio. L’appuntamento non ha carattere agonistico: i piloti vivranno e condivideranno intense emozioni in un contesto ambientale unico. I Tratturi Salentini, antiche vie di comunicazione e pascolo usate un tempo per la transumanza stagionale delle greggi, sono larghi percorsi erbosi che formavano un sistema di collegamento tra i monti e le zone costiere, facilitando gli spostamenti del bestiame e dando poi origine a centri abitati lungo il cammino.