Moto - Mondiale SuperSport600. Evan Bros ingaggia il pilota Valentin Debise

Resta il romagnolo, la lingua ufficiale che si parla al box di Evan Bros, ma dal 2024 si sentirà anche qualche parola di francese. Ieri il team ravennate che parteciperà ancora una volta al Mondiale SuperSport600, ha ufficializzato il nome del pilota che correrà l’intera rassegna iridata la prossima stagione: si tratta dell’esperto transalpino Valetin Debise, quinto lo scorso anno nel Mondiale SuperSport con la Yamaha R6 della scuderia francese Gmt94. "È un sogno per me – dice lo stesso Valentin Debise, nato ad Albi nel ‘92 – fare parte del Evan Bros. L’ho osservato fin dal suo esordio nel Mondiale SuperSport e sono rimasto impressionato dai risultati che ha ottenuto. Darò il massimo per lottare per podi e vittorie. Voglio ringraziare la squadra per la calorosa accoglienza, e non vedo l’ora di iniziare la stagione".

Non è stato un annuncio a sorpresa quello di Debise, visto che il quasi 32enne – compirà gli anni il 12 febbraio – aveva già provato la R6 di Evan Bros nei test di Jerez e le risultanze erano state buone, sia per la capacità del pilota di andare subito forte, sia per il rapporto creato col team. Cosa piaciuta decisamente al team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista che ha considerato con grande interesse Debise, per sei volte lo scorso anno tra i primi cinque a fine gara con un secondo e un terzo posto, a Magny Cours. "Nel corso di questo 2023 – spiega Evengelista – ho avuto modo diverse volte di confrontarmi con Valentin, ed è subito nato un grande feeling. A fine stagione abbiamo iniziato a parlare di una possibile collaborazione per il 2024: un’idea che è divenuto un obiettivo dopo il test svolto insieme a Jerez. Siamo convinti di poter ambire alle posizioni di vertice nella prossima stagione. Come team abbiamo deciso di credere ancora in Yamaha, come la casa crede in noi, e certamente la quinta piazza ottenuta da Valentin nella scorsa stagione in sella alla R6 è una buona base di partenza per il 2024. Ora ci attende un inverno di lavoro, per ottimizzare il nostro pacchetto in ogni dettaglio e arrivare pronti a Phillip Island". Molto lontano nel tempo, addirittura nel 2007 in 125, il suo debutto nel MotoMondiale, con un’ottima stagione in 250 – l’antenata della Moto2 – nel 2009 con tutti piazzamenti nei primi 20 e ben otto gare a punti. Quella scorsa è stata la prima annata intera in SuperSport mentre nei due anni precedenti ha partecipato al campionato francese, correndo contemporaneamente in SuperSport (vincendo due titoli) e in SuperBike, piazzandosi due volte secondo nella classifica finale. "Ci piacerebbe essere la miglior Yamaha in pista – conclude Evangelista, due volte campione del mondo e due volte secondo in SuperSport – e per questo dovremo sicuramente rivaleggiare con Stefano Manzi, confermato da Ten Kate. Ma l’obiettivo è quello di essere protagonisti nel 2024, come nel recente passato".

Ugo Bentivogli