Moto3: Villani quarto a Misano Adriatico

Nel weekend si è conclusa la prima tappa del Campionato Italiano Moto3 al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il guastallese Jacopo Villani, 17 anni, partecipa al campionato con un nuovo team (MR Racing di Marignano) in sella a una Honda. All’inizio il reggiano si dovuto adattatare alla nuova moto e alle tattiche suggerite dal team. Poi il feeling tra box e pilota è migliorato in modo chiaro. In gara-1 Jacopo ha battagliato fino a conquistare la 4ª posizione. In gara-2 Villani ha bissato il 4° posto. "E’ stato un esordio con nuova moto e nuovo team molto positivo e con obiettivi chiari per il prosieguo del campionato. Il team ha permesso di esprimere al meglio il mio potenziale e avere un ottimo feeling sulla moto. Gara 1 è stata molto combattuta, soprattutto l’ultimo giro. In gara 2 ho fatto una gara in solitaria, avevo un buon ritmo e ho capito meglio quali sono i miei punti deboli e gli aspetti che devo migliorare".

a.le.