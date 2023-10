Motociclismo. Addio al centauro Adriano Cocchi. Campione italiano della 125 nel ’72

Se n’è andato un altro pezzo della storia del motociclismo modenese. È mancato infatti giovedì scorso, all’età di 76 anni, Adriano Cocchi (foto), il centauro castelfranchese tra i protagonisti del motociclismo tricolore a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta nelle piccole e medie cilindrate. Fu campione italiano della 125 nel 1972, e sempre con l’ottavo di litro Italjet motorizzata Yamaha (Leopoldo Tartarini appunto con la sua Italjet era all’epoca l’importatore italiano della casa dei tre diapason) partecipò, sempre in quell’anno, alla prova mondiale italiana, il Gp delle Nazioni a Imola, piazzandosi al settimo posto. Fu sempre tra i protagonisti nella gara che apriva la stagione motociclistica, quella che attirava decine di migliaia di appassionati all’ormai dimenticato aerautodromo di Modena. Da rimarcare per lui l’edizione del Gp di Modena sempre nel 1972, nella quale ottenne due posti d’onore: nella 125 dietro a Gilberto Parlotti e nella due e mezzo dietro a Phil Read e davanti ad un altro mostro sacro come Jarno Saarinen, che a fine stagione diventerà iridato nella quarto di litro. Si ritirò anzitempo dalle corse a causa di un brutto incidente quando era al culmine della carriera. Ieri, prima dei funerali, c’è stato un giro d’onore in suo ricordo organizzato dal Moto Club Motopantegane, di cui faceva parte, all’autodromo di Marzaglia. Ai familiari di Adriano Cocchi le condoglianze della redazione sportiva del Carlino Modena.