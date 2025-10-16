Motociclismo. Baldassarri torna in Superbike. Il montecosarese avrà una Ducati

Lorenzo Baldassarri torna in Superbike. La trattativa con il team Pata GoEleven è andata a buon fine e così il centauro di Montecosaro il prossimo anno rientrerà nel mondo che conta sostituendo Andrea Iannone. Il 28enne, vincitore del titolo Red Bull Rookies Cup nel 2011, autore di 5 successi in Moto2, vicecampione del Mondo Supersport nel 2022, rientrerà nel WorldSBK sposando il progetto della scuderia guidata da Gianni Ramello e Denis Sacchetti. Guiderà una Ducati Panigale V4R e sperimenterà le nuove gomme Pirelli. Il Balda era stato protagonista in Superbike nel 2023 in sella ad una Yamaha, ma non aveva fatto bene (miglior risultato un 12° posto). Ora, in lotta per vincere il mondiale di MotoE, ha un’altra chance. Per la cronaca l’ultima kermesse iridata delle moto elettriche terminerà nel weekend del 7 e 8 novembre a Portimao. "Sono molto felice – ha detto Baldassarri – che si sia creata questa opportunità, ringrazio il team, le persone che hanno creduto nel progetto e coloro che mi sono stati accanto. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con Go Eleven, perché penso che sia un ottimo team, familiare e professionale. Dovremo lavorare e migliorare gradualmente, all’inizio vorrò godermi la moto, la V4-R 2026, che sarà straordinaria; ho avuto modo di correre con la versione stradale e mi sono trovato subito bene".

Andrea Scoppa