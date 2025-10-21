Motociclismo. Bartelloni al campionato nazionale di mini enduro. Il baby pilota in evidenza: si aggiudica una prova
Il giovanissimo pilota camaiorese Matteo Bartelloni (classe 2014) del Team Cei ha partecipato al campionato Minienduro classe 65cc della Federazione Motociclistica Italiana. Durante questa stagione agonistica dell’anno 2025 il ragazzo è sempre stato seguito dal suo papà e allenatore Roberto Bartelloni.
Il baby pilota versiliese ha mostrato da subito una grande tecnica di guida e resistenza, raggiungendo la vetta della classifica del campionato minienduro FMI. Si era infortunato il 31 agosto in allenamento, riportando la frattura della clavicola: con l’aiuto del fisioterapista Ermanno è riuscito a partecipare all’ultima prova (la numero 6) del campionato minienduro Fmi a Massa Marittima disputatasi il 12 ottobre. Di ben 18 prove speciali, con forza e carattere, Matteo Bartelloni riesce a vincere aggiudicandosi il campionato regionale minienduro Toscana della Federazione Motociclistica Italiana classe cadetti 65 cc. Matteo ringrazia la famiglia, il Team Cei, il meccanico Frank, il fisioterapista Ermanno e tutto lo staff di D&D Gomme per il supporto tecnico durante tutta questa stagione agonistica 2025.
