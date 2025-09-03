Motociclismo Campionato Yamaha. Thomas Benetti al quinto posto

Il campionato si è concluso con una prestazione positiva per Thomas Benetti, il campione di motociclismo di Stazzema. La sua partecipazione al Trofeo nazionale Yamaha R3Cup si archivia con un ottimo quinto posto in classifica generale, un podio nell’ultima gara disputata e tanta esperienza fatta che gli sarà essenziale per la prossima stagione. Infatti in vista ci sono ancora sfide importanti.

Dopo due giornate di prove libere convincenti al Misano World Circuit, Benetti ha affrontato le qualifiche del sabato con un buon passo, chiudendo la sessione asciutta con il sesto tempo, in un gruppo di piloti racchiusi in pochi decimi. La gara si è corsa su pista umida e insidiosa, con diverse cadute e incidenti che hanno reso la competizione ancora più difficile. Il sedicenne Benetti ha gestito con lucidità la situazione, portando a termine una prova concreta: quarto al traguardo, poi promosso al terzo dopo la squalifica del vincitore per irregolarità tecnica. Un podio meritato che ha coronato il suo percorso stagionale.

Il campionato di Benetti si chiude quindi con una quinta posizione assoluta, frutto di una crescita costante e di un lavoro importante di adattamento alla nuova moto. "Dal punto di vista atletico e delle prestazioni ero competitivo e avremmo potuto lottare spesso per il podio – dice Thomas – con la moto nuova, però, abbiamo dovuto lavorare molto sullo sviluppo e ci è voluto tempo. Verso la fine eravamo pronti, soprattutto in gara: peccato che la stagione fosse ormai al termine".