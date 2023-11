Motociclismo, festa di compleanno per Baldassarri . Il centauro ha chiuso il Mondiale Superbike, ora è alla finestra in attesa di nuove proposte

Compleanno nella sua Montecosaro, tra parenti e amici più stretti, per Lorenzo Baldassarri. Il centauro ha spento così le 27 candeline, un anniversario in vacanza e.. in attesa. Il Balda infatti ha concluso il primo Mondiale Superbike e ora aspetta proposte ufficiali per decidere il suo futuro. Al momento sembra che il team francese GMT 94 voglia continuare con lui, ma da settimane si è rimasti fermi a chiacchierate informali. Di certo Baldassarri ha più volte dichiarato che, nonostante l’amore per la Yamaha, non accetterebbe mai di ri-scendere nella Supersport, l’alternativa alla Superbike sarebbe solo il ritorno in Moto2. Di sicuro ha terminato a testa alta la sua prima stagione iridata nella classe regina delle moto derivate. A Jerez de la Frontera, ultima corsa, ha tagliato il traguardo della prima gara al 12° posto, mai era passato sulla bandiera a scacchi così avanti da debuttante. Stesso piazzamento poi anche nella Superpole Race. Il Balda è quindi partito dalla 19ª casella per la seconda corsa ed è riuscito a concludere al 15° posto, l’ultimo utile per aggiungere punti. In classifica generale pertanto è risultato il quinto miglior italiano della categoria, 18° con un totale di 20 punti.

Andrea Scoppa