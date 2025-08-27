Motociclismo, fine settimana a luci ed ombre per Mantovani in Ungheria: corsa al titolo aperta

Complice uno stato fisico debilitato sin dalla partenza per Balanton Circuit, Andrea Mantovani è sceso in pista in Ungheria il venerdì prima per le prove libere e poi nel pomeriggio per le qualifiche, dovendosi “accontentare” del 15° piazzamento in griglia.

Sicuramente il nuovo circuito tortuoso ungherese non ha aiutato Andrea nel trovare subito il feeling giusto con la Ducati del Team Klint Forward Circuit, che dal canto suo non si è mai stancato di lavorare per migliorare la messa a punto della moto.

Il sabato ha ottenuto il decimo piazzamento, in gara 2 il giorno dopo Andrea ha effettuato diversi sorpassi fino a scalare alla nona posizione finale.

Non vi è dubbio che il risultato delle gare è stato condizionato dalla posizione in griglia di partenza, a cui si aggiunge un tracciato piuttosto ostico ai sorpassi.

Al termine del week end Mantovani è comunque terzo nella classifica mondiale a 15 punti dal primo e dal momento che mancano ancora tre appuntamenti, ovvero sei gare al termine, la lotta per il titolo mondiale è ancora aperta.