Motociclismo. Gabriel Tesini va al Mondiale Jr. Gp

Gabriel Tesini sarà al via del FIM JuniorGP️ World Championship, il campionato a cui i giovani talenti di tutto il mondo partecipano in vista del salto nel motomondiale e che, negli anni, è stato trampolino di lancio per tanti grandi campioni. Tesini, che gareggerà nella categoria ETC, vi approda dopo gli ottimi risultati ottenuti in carriera, a partire dai titoli di campione italiano ed europeo Minimoto 2020, di vicecampione italiano al debutto nelle Minigp50 2t nel 2021, piazzamento che gli ha consentito di entrare a far parte dei Talenti Azzurri.