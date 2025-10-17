Motociclismo. I 50 anni della MBA: un mito con i suoi eroi

Un rombo di storia. È la Sant’Angelo in Vado del 1976 dove fu fondata la MBA, acronimo di Morbidelli Benelli Armi, casa motociclistica che tra il 1978 e il 1987 vincerà 4 titoli mondiali nella 125 (2 tra i piloti, con Lazzarini e Bianchi, e 2 costruttori), 6 campionati italiani, 7 campionati europei e numerosi campionati nazionali in tutto il mondo, costituendo un ricchissimo albo d’oro in particolare nella classe 125. Numeri eccezionali, specialmente se confrontati con i colossi giapponesi del tempo. "Per molti anni i motori nati a Sant’Angelo hanno fatto sentire il loro ruggito sui circuiti –ricorda il presidente del Motoclub vadese Daniele Cosmi –. Il passaggio a un motociclismo più industriale ha sancito la fine di questa gloriosa casa ma rimane vivo il ricordo del sogno vissuto".

Nel corso del Motoraduno Internazionale del Tartufo, domenica alle 11 si terrà un talk sul palco principale per ricordare i 50 anni di questa storia che ha unito tutta la provincia. "Per ripercorrere – dice Francesco Belfiori che introduce l’evento i 50 anni della MBA, partiremo dal Museo che il Motoclub Benelli le ha dedicato, per poi spostarci sul palco della piazza per incontrare degli ospiti che rappresentano la storia, il genio e la pista. Tra gli altri Raffaella Benelli, figlia di Paolo Benelli, fondatore dell’MBA, e nipote del leggendario Tonino Benelli (grande pilota cui sono dedicati il motoclub vadese e uno dei decani tra i motoclub tricolori, quello di Pesaro), e Gianni Morbidelli, ex pilota di Formula 1, figlio di quel Giancarlo Morbidelli, scomparso nel 2020, co-fondatore di MBA: le famiglie che, assieme a Innocenzo Nardi-Dei, hanno creato il mito della Morbidelli Benelli Armi. Per ricordare il genio MBA, avremo due grandissimi meccanici, approdati poi nel motomondiale: Angelo Angeli e Giorgio Valentini. In ultimo si scenderà in pista con la memoria di due grandi campioni mondiali (3 titoli a testa), Eugenio Lazzarini e Pierpaolo Bianchi, Maurizio Massimiani, "Core de Roma" indissolubilmente legato all’MBA e alla sua storia".

Andrea Angelini