Motociclismo. Il sedicenne Mancini sul podio al Gran Premio di Lettonia

Simone Mancini, il 16enne pilota cingolano effettivo al Fantic Team e impegnato nel campionto europeo di motocross, ha proseguito la serie delle sue prestazioni d’avanguardia, classificandosi al secondo posto assoluto nel Gran Premio di Lettonia, sesta delle undici prove del torneo continentale, disputata nello scorso fine settimana a Kengums. Mancini ha concluso in terza posizione gara-1 e in quarta la fase successiva. Sempre all’altezza dei migliori il rendimento di Mancini, pur non a proprio agio sul percorso con fondo sabbioso. Nei prossimo fine setimana Mancini, attualmente terzo nella graduatoria dell’Europeo e a ridosso dei primi due rivali, effettuerà il Gran Premio d’Italia, in programma sulla pista di Maggiora, nel Novarese.

Gianfilippo Centanni