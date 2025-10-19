Motociclismo - In pista a Jerez. Evan Bros, manca solo l’aritmetica. Il mondiale a squadre è a un passo

Non c’è ancora la garanzia aritmetica, ma è praticamente fatta: il team ravennate Evan Bros di SuperSport600 Next Gen, la classe intermedia del paddock della SuperBike, è campione del mondo a squadre. In Gara1 di ieri, infatti, il terzo posto finale di Can Alexander Oncu e il quinto di Alberto Surra – ancora una volta in pista per Aldi Satya Mahendra, ancora unfit malgrado i test di giovedì – portano in dote alla squadra bizantina 27 punti, incrementando di 2 il vantaggio di 40 lunghezze di Evan Bros su Ten Kate, la squadra olandese di Stefano Manzi, già campione del mondo piloti lo scorso fine settimana e ieri vincitore della prima prova.

Dunque con Gara2 che si corre oggi sul circuito spagnolo di Jerez alle ore 15,30, ci sono ancora 50 punti in palio, contro i 42 di vantaggio di Evan Bros, ma va detto che il compagno di squadra di Manzi, il giapponese Yuki Okamoto, per ora porta in dote appena 2 punti, ottenuti nella tappa italiana di Cremona e anche ieri, con la stessa Yamaha R9 di Manzi, ma anche dei due piloti di Evan Bros, si piazza appena 25º a quasi 37’’ dalla vetta. Dunque le possibilità che possa conquistare 17 punti – sempre ammesso che Manzi vinca ancora – sono piuttosto remote, per non dire impensabili. La gara che avvicina in maniera sensibile Evan Bros al titolo mondiale per team inizia nel miglior modo possibile per Oncu che vola subito in testa, scattando dal secondo posto in griglia. Poi, dopo alcuni giri al comando, deve arrendersi all’assalto arrembante di Stefano Manzi che lo supera e vince l’undicesima gara stagionale, confermando di essere decisamente il miglior pilota del 2025. Anche Alcoba e Masia, rispettivamente su Kawasaki e Ducati, passano il pilota turco della squadra ravennate che perde la volata per il titolo con Manzi, Alcoba e Masia che, tuttavia, viene penalizzato ed è costretto a lasciare il podio a Oncu che merita comunque la terza piazza per la gara svolta. Ovviamente soddisfatto, il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "Un sabato sicuramente positivo – spiega il ravennate – dato che sia Oncu, sia Surra sono stati costantemente nelle prime posizioni. Can è rimasto in lotta per il podio fino alla fine, e la penalità inflitta ad un rivale gli ha regalato un podio meritato. Alberto ha fatto un grande passo in avanti da venerdì e ha confermato la sua velocità con una bellissima top five. In Gara2 ci attende l’ultima giornata di gara e vogliamo terminare nel migliore dei modi, dato che abbiamo un ultimo grande obiettivo". Oggi Oncu partirà dalla prima posizione in griglia in Gara2 mentre Surra scatterà dal quarto posto.

Ugo Bentivogli