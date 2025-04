Motociclismo, la pratese Contri si piazza seconda in "gara 2"

Prato, 15 aprile 2025 - Alla vigilia del debutto, aveva individuato il suo obiettivo stagionale nell'inserirsi nella lotta per il podio. E stando perlomeno a quanto mostrato in occasione del primo round del Campionato Italiano Velocità femminile, Matilde Contri può effettivamente sognare. La giovane pilota di Prato è salita sulla Yamaha R3 a Misano, cimentandosi nella prima prova del CIV valida in questo caso anche come gara del Campionato europeo. Ed è salita sul podio due volte: si è classificata terza in “gara 1”, per poi piazzarsi seconda in “gara 2”. Piazzamenti che le hanno portato in dote rispettivamente il quinto ed il quarto posto in chiave europea. Contri però, rilancia: dopo la gioia per essersi avvicinata alle posizioni che contano, si è detta determinata a compiere anche l'ultimo passo ed arrivare progressivamente a lottare anche per il gradino più alto del podio. Già nelle prossime uscite, magari. “Tornare a casa con questo risultato e rendere orgogliose le persone che mi vogliono bene è una grandissima soddisfazione – ha commentato la diretta interessata - sicuramente posso migliorare sotto tanti punti di vista. Non è stato facile gestire l’emozione di gareggiare per la prima volta. Per il podio e competere con le prime, lavoreremo ancora di più per ottenere maggiori risultati".

G.F.