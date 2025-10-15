Motociclismo - L’alloro. Malagoli vince e smette

Finire la carriera con una vittoria. E non una qualunque, ma il campionato italiano. Emiliano Malagoli di Montecarlo ha deciso. Farà altro. La moto gli ha regalato una seconda vita, grazie alla sua forza di volontà, dopo un gravissimo incidente anni fa che lo ha costretto a muoversi con una protesi. Per lui è il terzo successo tricolore.

"Volevo chiudere così: con un titolo italiano e una gara corsa dando tutto, nonostante le difficoltà del momento – dichiara Emiliano Malagoli – . E’ stato un percorso impegnativo, ma la determinazione e la voglia di esserci in ogni modo ha fatto la differenza". Un risultato ancora più significativo alla luce della recente polmonite bilaterale che lo ha costretto a sospendere attività e allenamenti per diversi mesi. In pista, però, a prevalere, non sono stati i problemi di salute, bensì la volontà di farcela.

Già dalle prove si era capito che Malagoli non aveva alcuna intenzione di arrendersi: secondo tempo in qualifica, a ridosso della pole e passo gara costante.

"Ho cercato – ha detto il pilota – per tutto il week-end di gestire le forze, sapendo di non avere una grande tenuta fisica e di avere problemi con la respirazione, dovuti alla polmonite avuta questa estate. Sono stati mesi difficili, volersi allenare, ma non poterlo fare, mi ha messo a dura prova. Fino ad una settimana fa non sapevo quando sarei riuscito a correre la gara".

"Onore anche gli avversari: ho provato a tenere il loro passo – ha aggiunto Malagoli – , ma, visto che non mi avrebbe permesso di finire la gara, ho pensato di gestire al meglio il vantaggio di punteggio guadagnato al Mugello e chiudere la corsa al terzo posto, risultato che mi ha permesso di salire sul gradino più alto del podio italiano".

Con la conclusione del campionato, per Malagoli si apre un nuovo capitolo: non più in sella, ma a fianco dei piloti come guida e motivatore e come supporto a Chiara, sua moglie, nella gestione dei progetti della "Onlus Di.Di. Diversamente Disabili".

"Questa stagione – ha sottolineato il pilota – mi ha messo a dura prova: sia a livello fisico che mentale è veramente difficile riuscire a correre ed organizzare le attività dell’associazione, oltre alle mie attività personali. Adesso ho bisogno di riposare. La mia intenzione è di non correre più. Questo sport mi ha regalato tantissime soddisfazioni, fra cui il Campionato Europeo nel 2022. Adesso è il momento dare il massimo da organizzatore".

"Nel mio nuovo ruolo sarò un supporto motivazionale per i piloti per aiutarli a tirare fuori il meglio di sé – conclude Malagoli – . Aiuterò Chiara (sua moglie, ndr) nell’organizzazione e mi dedicherò a nuove collaborazioni e sponsor per far crescere le attività e dare vita a progetti futuri".

Massimo Stefanini