Motociclismo. Manfredi sul podio

Sul velocissimo tracciato croato di Grobnik (a Rijeka, in Croazia) il pilota spezzino Kevin Manfredi torna sul podio. La seconda tappa stagionale della Bagger Racing League Europe, che ha visto i piloti impegnati a Rijeka in una doppia gara con 50 punti complessivi in palio. Ottimo weekend per il centauro Manfredi che, alla sua prima apparizione sul circuito croato e al debutto con il team Lord’s Performance, è riuscito a portare la Harley-Davidson numero 88 sul podio in entrambe le manche. "Dopo l’esordio a Cremona, essere stato chiamato per concludere la stagione nel campionato Europeo Bagger è stata una grande soddisfazione – spiega Kevin – Con il team Lord’s Performance ci eravamo posti l’obiettivo di salire sul podio in entrambe le gare: e ci siamo riusciti. Abbiamo migliorato i tempi, e in Gara-2 me la sono giocata per la vittoria fino all’ultimo giro. Il team è nuovo in questa categoria, ma stiamo già lavorando per migliorare le prestazioni della nostra Harley in Europa. Torniamo a casa con due ottimi terzi posti e la terza posizione in classifica generale". Kevin Manfredi e il team Lord’s Performance torneranno in pista a settembre sul circuito di Estoril, in Portogallo, tracciato che nel 2020 vide lo spezzino laurearsi Campione europeo Supersport 600.

Marco Magi