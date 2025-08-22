Motociclismo. Mantovani conserva il primato in classifica generale di MotoE

Si è appena concluso il terzo Round del Mondiale MotoE al Redbull Ring Circuit di Spielberg dove Andrea Mantovani, in sella alla Ducati MotoE del Team Klint Forward, ha lottato con i denti per mantenere la leadership del campionato. Sin dalle libere del venerdì Andrea e la squadra hanno dovuto lavorare parecchio per trovare un setting ideale, che gli è valso la quarta fila nella griglia di partenza (P12). I frutti del lavoro di team sono emersi in gara 1 e gara 2, dove Mantovani ha chiuso sotto la bandiera rispettivamente in 8° e 10° posizione. In gara 2 Andrea avrebbe potuto fare molto meglio se non fosse stato tamponato da un altro concorrente subito dopo la partenza. Il contatto gli è costato un distacco di 4 secondi dal primo, che Andrea ha saputo ricucire con una serie di giri veloci ed un passo gara al top, riducendo il gap finale dei 7 giri a disposizione a 2,6 sec.

Archiviata la tappa austriaca, Andrea mantiene la prima posizione nella classifica generale con 8 punti di vantaggio sul secondo. "Abbiamo avuto qualche difficoltà – commenta – durante la prima giornata di libere e qualifiche a trovare un setting ideale, ma con il Klint Forward Garage Racing Team abbiamo continuato a lavorare senza sosta riuscendo a trovare un ottimo feeling per le gare. In MotoE i pochi giri a disposizione sicuramente non aiutano se non si parte davanti, sono comunque molto soddisfatto perché alla fine abbiamo ottenuto un passo gara superiore agli altri. L’obiettivo del prossimo round già questo fine settimana al Balanton Park in Ungheria, sarà quello di essere veloci sin dalle qualifiche. Ringrazio il mio Team, tutti gli sponsor ed appassionati che mi seguono. Ci vediamo il 22 e 23 agosto al Balanton Park Circuit in Ungheria".