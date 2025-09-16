Motociclismo: Mantovani settimo in classifica. Dopo San Marino è ancora tutto aperto

Sulla pista di casa del Gp di San Marino, che Mantovani conosce bene, sin dalle prove libere del venerdi si è messo in luce per le prime posizioni, tant’ è che in qualifica il centauro ferrarese ha guadagnato la terza casella sulla griglia di partenza. Il sabato mattina in Gara1 Mantovani è partito subito alla grande mantenendo e difendendo la propria posizione, ingaggiando una lotta senza esclusione di colpi con il pilota che lo precedeva, a metà gara per alcune tornate è passato in seconda piazza, per poi concludere la manche 1 a podio in terza posizione.

Gara 2 del sabato pomeriggio, ha visto Andrea partire ancora benissimo. Subito i primi tre piloti del gruppo di cui Andrea faceva parte, hanno dimostrato un passo gara molto più veloce del resto dei concorrenti, passati al traguardo alla fine del primo giro avevano già creato un gap importante sul resto del gruppo. Purtroppo all’ingresso della curva della Quercia, Andrea è stato protagonista di una scivolata, chiudendo gara 2 in quattordicesima posizione.

Ora Mantovani è settimo in classifica generale a 33 punti dal capo classifica.