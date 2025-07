Motociclismo. Mantovani trionfa nel circuito di Assen

Un week end da incorniciare quello del Gran Premio di Assen in Olanda, “l’università della moto”, dove Andrea Mantovani in sella alla Ducati MotoE del Klint Forward Racing Team ha mostrato tutto il suo potenziale conquistando la vittoria in gara 1 e un secondo posto in gara 2.

Partito dalla seconda casella in gara 1, Mantovani si è messo all’inseguimento del primo concorrente marcandolo a pochi cm dalla ruota posteriore. Il duo di testa ha creato dopo poco un gap di 1,4 secondi dagli inseguitori; al primo settore dell’ultimo passaggio dei 7 previsti, proprio quando Andrea avrebbe sferrato il sorpasso per la vittoria, ha visto scivolare davanti a se il concorrente di testa (in regime di bandiera gialla), vincendo sotto la bandiera a scacchi una gara meravigliosa.

In gara 2 Mantovani ha chiuso al secondo posto a soli 3 decimi dal primo, con un distacco di 3 secondi dagli inseguitori, portandosi così leader nella classifica generale del Mondiale MotoE, con 13 punti di vantaggio sul secondo.

"E’ stato un week-end stupendo il migliore a pari merito con il Gp di Catalunia del 2023 – dice Mantovani –, in un contesto fantastico come il TT Circuit di Assen considerato “l’Università del Motociclismo”, dove il pubblico è veramente speciale. Abbiamo fatto un lavoro di team strepitoso, per questo voglio ringraziare ogni membro della squadra, che ha contribuito in modo determinante ai risultati ottenuti. Siamo competitivi, possiamo lottare per stare davanti, è presto per fare dei pronostici, preferisco affrontare gara per gara e crescere assieme al Klint Forward Racing Team. In gara 2 non ho azzardato il sorpasso all’ultimo giro in quanto non ero al 100% con l’anteriore, ho pensato fossero meglio 20 punti sicuri. Ringrazio tutti i miei sponsor che mi hanno supportato ed hanno creduto in me, senza i quali non avrei potuto raggiungere questi risultati".

Il prossimo appuntamento della MotoE è in Austria al Red Bull Ring il 14-15 agosto.