Motociclismo. MiniGp: il cattolichino Pritelli vicecampione del mondo

A Valencia, dove si decide la stagione MotoGp tra Bagnaia e Martin, c’è anche spazio per uno spicchio di Cattolica. Già, perché proprio dalla Regina proviene Lorenzo Pritelli, che si è appena laureato vicecampione del mondo nella MiniGp World Series 190. Pritelli si è messo in evidenza con due secondi posti nelle prime due gare e una gran rimonta nella ‘Super final race’, rialzandosi dopo una scivolata e dimostrando un passo eccezionale in pista. È infatti suo il miglior tempo in gara, con 42’’398, vicinissimo al miglior giro in assoluto della giornata, ottenuto in 42’’104. Il campione del mondo Fim MiniGp 190 è lo spagnolo Alvaro Lucas, che ha totalizzato 88 punti grazie a due vittorie e un quarto posto in gara. Il campione del mondo in carica MiniGp World Series 160 e campione Italiano MiniGp Italy Series 190 2023, Gabriel Fabio Vuono, ha vissuto una giornata meno fortunata, chiudendo rispettivamente quarto, quinto e dodicesimo nelle tre gare della Ohvale GP2 190. Discorso simile per Lorenzo Fino e Luca Rizzi nella categoria Ohvale GP0 160. Fino ha concluso la tre giorni di gare all’ottavo posto, mentre Rizzi si è piazzato undicesimo. Rizzi ha mostrato un notevole spirito di combattimento con un quinto posto nella prima gara e un ottavo nella seconda, ma una scivolata nella Super Final Race ha compromesso le sue speranze. Gare attese nell’ambiente motoristico e osservate da vicino anche da leggende passate e future della disciplina come Loris Capirossi e lo stesso Pecco Bagnaia.