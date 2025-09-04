Motociclismo. Mondiale superbike:. Gaggi in Bretagna

Marco Gaggi aveva chiuso con un secondo ed un settimo posto a Misano la prima parte della stagione 2025 della Supersport 300 nel Mondiale Superbike, che riprenderà in questo fine settimana a Magny-Cours in Francia col quinto degli otto appuntamenti in calendario. Sul circuito che sorge nei pressi di Nevers, nella regione della Bretagna-Franca Contea, si tornerà a correre dopo una sosta di ben tre mesi che rappresenta un’incognita in più per il numero 43 del team BrCorse di Arcore (MB) ed i suoi rivali. "Questa pausa è stata effettivamente parecchio lunga, tanto che mi sembra di iniziare un nuovo campionato e questo penso che sarà per tutti un aspetto non facile da gestire", dice Gaggi testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere e sostenitore della Fondazione Maruzza Cure Palliative Pediatriche". In classifica Marco Gaggi è ottavo con 58 punti, primo della pattuglia degli italiani. Domani alle 14 la superpole qualifiche, sabato e domenica dalle 12,45 le gare in diretta Sky.

