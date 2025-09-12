Motociclismo. Mugello, trofeo Aprilia. Gran rimonta di Mattei

Dopo il 3° posto del 1° round di Misano e l’entusiasmante 2° posto al round II nel circuito toscano del Mugello, Alessio Mattei si riconferma assoluto protagonista nell’agguerritissima categoria del Trofeo Aprilia RS 660 versione Sportbike anche nel III round e seconda gara di casa alla Racing Night nel circuito di Misano Adriatico. Partito dalla terza fila per due turni di qualifiche deludenti il centauro gabiccese in gara è stato protagonista di una rimonta, siglando per ben due volte il miglior giro di gara e risalendo sino alla 2ª posizione presa per pochi millesimi sotto la bandiera a scacchi dopo una lotta correttissima con il compagno di squadra Americano.

Ma è nello storico Circuito "Dino Ferrari" di Imola che Alessio riesce a coronare il sogno della prima vittoria stagionale nella gara 1. Partendo dalla quarta posizione, dopo aver battagliato con il leader di classifica per tre giri, ha preso il controllo della corsa imponendo un ritmo di gara velocissimo nei saliscendi del circuito Imolese e vincendo per distacco. Nella gara 2 ha chiuso quarto per un inconveniente ad una gomma. "Nella gara di Misano – afferma Alessio – avevo fatto una delle mie più belle gare in rimonta ma oggi ad Imola le ho bissate tutte trovando la giusta alchimia e riuscendo ad essere velocissimo. Tutto questo grazie al lavoro certosino del mio capo tecnico Mattia del Team MMR e ai consigli del mio coach Tiziano. Dedico questa vittoria a loro, ai miei genitori, agli sponsor e tutte le persone che credono in me, ora testa all’ultima gara del Mugello". Alessio Mattei rimane secondo in campionato a 12 punti dal leader e si giocherà il tutto per tutto nel doppio round del Mugello ad ottobre.

l. d.