Motociclismo, OTTIMA PRESTAZIONE DEL CENTAURO SPEZZINO. Gran rientro di Mozzachiodi: terzo a Varano dopo 2 anni di stop

Spalti affollati per il Gran finale dei Trofei WRS MotoEstate, che sul tracciato di Varano de’ Melegari (Parma) hanno dato spettacolo per l’ultimo appuntamento stagionale in una giornata ad alto contenuto adrenalinico che ha attribuito i titoli di campioni di diverse categorie. Ad aprire il programma la Sportbike, poi la Rtk 1000 e la Supersport 600. Presente anche il Trofeo Polini. Da segnalare la Wild Card per lo spezzino Manuel Mozzachiodi che è ritornato alle gare dopo due anni di stop, partecipando nella categoria Supersport - Thunder Cup con la sua Kawasaki Zx6r 600cc. Ottima la sua prestazione. Dopo essere partito dalla 5ª casella sulla griglia ha rimontato fino a conquistare il terzo posto al termine dei 10 giri sul tracciato parmense, preceduto da Spangenber, arrivato secondo, e dal vincitore Corradi su Yamaha. "È sempre molto emozionante schierarsi in griglia – racconta con entusiasmo Mozzachiodi – e prendere parte a questi eventi. Non posso nascondere che dopo qualche anno di inattività l’ansia era tanta. Sono felice per il risultato ottenuto perché il terzo gradino del podio per me è una grande soddisfazione. Ringrazio tutti gli amici arrivati a fare il tifo e tutto lo staff dell’Autodromo di Varano che negli anni è diventata la mia pista di casa". Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni, con i ringraziamenti di tutti i piloti partecipanti che hanno dato appuntamento alla prossima stagione.

Ilaria Gallione

Nella foto: Manuel Mozzachiodi