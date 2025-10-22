Motociclismo. Prima la caduta, poi il successo. Sonnini domina la Pirelli Cup

Nello sport le vittorie più gratificanti sono quelle più sofferte. Ma quando il 14 settembre, al Cremona Circuit, nella quarta e penultima prova della Pirelli Cup classe 1000, Federico Sonnini (foto) è scivolato mentre era al comando della gara, con 3 secondi di vantaggio sugli inseguitori, non ha pensato alla maggiore soddisfazione che gli avrebbe poi regalato un successo finale. "A Cremona potevo chiudere il campionato - racconta il trentunenne pilota senese, che poi quella coppa se l’è aggiudicata -, fin dalla seconda prova ero stato in testa alla classifica, la caduta ha riaperto la stagione, è diventato decisivo il round finale a Vallelunga, una pista da cui mancavo da due anni e mezzo e che è sempre stata difficile per me". E effettivamente neanche sul tracciato capitolino le cose sono andate lisce: dopo essere stato brillantissimo in prova, Federico, in sella alla sua Bmw S1000RR del team 56 Corse, ha subito una penalizzazione per partenza anticipata, dalla seconda posizione si è ritrovato in ottava piazza, ha rimontato e chiuso al quinto posto. Alle sue spalle, due specialisti esperti e velocissimi come l’abruzzese Christian Micochero e il sardo Libero Peppino Cirotto. "Ero molto a teso a Vallelunga – confessa Sonnini – temevo di gettare alle ortiche la stagione, ho fatto i conti con il temibile ‘braccino’ ma poi, pur soffrendo, ce l’ho fatta. Rispetto alle stagioni scorse, ho iniziato subito con grande concentrazione, ho sempre dato il 100%, mi sono preparato molto seriamente, anche dal punto di vista fisico". Accompagnato dall’inseparabile babbo Fabrizio ("senza di lui non correrei, la moto è bella grazie a lui", dice Federico) e dall’amico Francesco Pianigiani, pilota anch’egli, Sonnini ha dimostrato una forma atletica invidiabile tanto da classificarsi terzo di categoria e undicesimo assoluto nella cicloturistica Gallo Nero, con i colori della Mens Sana. "Sapevo che sarebbe stato un bel campionato, molto tosto, ci voleva un salto di qualità anche nella mentalità, l’ho fatto grazie al team", le parole del pilota.

Diego Mancuso