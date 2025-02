Motociclismo. Svelata la moto elettrica affidata a Baldassarri

Lorenzo Baldassarri si allena alla Arena58 di Misano, tracciato per il flat track, intanto la sua nuova scuderia ha svelato la livrea della moto che guiderà la prossima stagione. Il Balda per la prima volta in carriera si cimenterà con bolidi della classe elettrica e la casa tedesca della Intact GP ha mostrato una moto dai colori nero-argento con qualche riflesso rosso. Vagamente ricordano quelli del team Forward Racing con cui il centauro disputò il Mondiale di Moto2 per ben tre annate, dal 2015 al 2017 e di nuovo nel 2021, centrando l’11 settembre 2016 la prima vittoria a Misano. Dopo l’ennesima variazione di moto e scuderia (4 in 4 stagioni, anzi 5 perché nel 2024 ha cambiato scuderia in corsa), dovremmo augurare continuità al 28enne montecosarese, ma l’auspicio migliore è che con questa Ducati V21L il Balda possa tornare dall’altra parte del MotoMondiale. Del resto la stessa Intact GP si presenta al via anche della Moto2 e Moto3. La stagione delle moto elettriche dovrebbe scattare il 10 maggio da Le Mans e dovrebbe svilupparsi su 14 gran premi, il condizionale è legato al fatto che il calendario è ancora provvisorio. L’altra particolarità di questa classe è che sono tutte Ducati V21L. Motori elettrici ma non lenti, anzi nonostante un peso di 225kg (senza pilota), quindi maggiore rispetto ad una da MotoGP, questa Ducati accelera proprio come una MotoGP, impiegando 2.5 secondi per andare da 0 a 100 km/h. E può raggiungere i 275km/h.

Andrea Scoppa