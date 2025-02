Motocross. A Mantova la prima prova degli Internazionali d’Italia. Niccolò Mannini è quinto. Davide Brandini si fa onore

Condizioni ambientali proibitive, con pioggia battente, e terreno infernale, a Mantova, per la prima prova degli Internazionali d’Italia di motocross, campionato che ha aperto la stagione 2025. Ma i due giovani piloti senesi, presenti sul ‘sabbione’ lombardo, se la sono cavata molto bene. Particolarmente brillante la prestazione del sedicenne Niccolò Mannini che, in sella alla TM ufficiale, ha chiuso al quinto posto la gara della classe 125. Si è difeso bene anche il diciottenne Davide Brandini (KTM), di Bettolle, diciannovesimo nella MX2, categoria di autentico livello internazionale, incredibilmente ‘imbottita’ di piloti e moto ufficiali: KTM, Honda, Yamaha, TM e Fantic i marchi presenti.

"Le qualifiche sono andate molto bene – racconta Mannini, studente del liceo scientifico Galilei – e anche in gara 1, dopo una rimonta, stavo attaccando la terza posizione. Purtroppo, ho finito le lenti a strappo, mi sono anche dovuto liberare degli occhiali, si è aggiunta una scivolata, mi sono classificato settimo. Molto meglio gara 2, in cui sono stato a lungo secondo, poi una scivolata mi ha fatto perdere una posizione, sono comunque soddisfatto".

La pioggia ha inevitabilmente creato problemi anche a Brandini: in gara 1 il portacolori del Team Bardahl è ‘affondato’ in un canale reso invisibile dal fango, è riuscito comunque a ripartire e anche a recuperare posizioni, fino alla bandiera a scacchi. Anche lui ha dovuto guidare senza occhiali, situazione difficilissima con il fango. "È andata meglio in gara 2: non sono partito bene, poi ho preso il mio ritmo, ho recuperato guidando bene e senza mai sbagliare, e ho chiuso quattordicesimo".

Ora Mannini e Brandini sono attesi dalla seconda prova degli Internazionali, in programma già sabato e domenica a Montevarchi: e una pista a loro molto familiare potrebbe incidere positivamente sui risultati.

