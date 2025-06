Motocross al Circuito di Miravalle: adrenalina e passione nel campionato tosco-umbro 2025

MONTEVARCHIUn fine settimana con l’adrenalina delle due ruote. Torna il grande motocross al circuito di Miravalle con il quinto round del campionato tosco-umbro 2025 in programma per domenica 8 giugno. Lo spettacolo dei motori non si ridurrà alla sola gara, ma è prevista anche tutta una serie di iniziative collaterali per avvicinare il pubblico a questa disciplina. "Vogliamo che questa bella, attesissima gara sia anche un’occasione di incontro, un’opportunità per stare insieme, uniti dalla stessa passione, come stiamo già facendo per ogni evento ospitato a Miravalle Circuit" fanno sapere dal Moto Club Brilli Peri guidato dal presidente Simone Vanzi. Il programma per la prima parte della manifestazione prevede l’inizio oggi pomeriggio alle 14 con l’apertura del paddock, mentre a partire dalle 18 si terrà l’apericena organizzato dal moto club, con barman e musica al costo di 15 euro a persona. Domattina al più presto prenderanno avvio le operazioni preliminare, per dare a tutti il giusto spazio. Il costo per l’intera giornata di allenamenti sarà di 25 euro, per coloro che invece arriveranno nel pomeriggio e si iscriveranno dopo le 13, il costo sarà di 15 euro. Domani sarà quindi la giornata dedicata agli allenamenti. Si parte con la categoria MX1, poi a seguire MX2, 125, 85 e 65. Nelle prove della categoria "Primi passi" sono fissate per le 11,50, le 13 e le 17,05.Al termine della giornata, sempre al Miravalle Circuit, si terrà una cena con i piloti a base di grigliata mista. Domenica, con la gara che entrerà nel vivo, è previsto l’ingresso libero per il pubblico. La time table si alternerà tra prove e gare fino al tardo pomeriggio. Il livello agonistico delle gare è garantito, in una competizione regionale che si preannuncia accesa. Il tracciato montevarchino ha ospitato soltanto il mese scorso un altro grande evento sportivo, il terzo round del campionato italiano moto d’epoca. Circa 170 i piloti provenienti da ogni angolo d’Italia che si sono dati appuntamento in Valdarno per misurarsi in sella ai mezzi d’annata.Franceso Tozzi