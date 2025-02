Motocross. Al Santa Barbara il campionato batte il maltempo. Ecco i piloti che si sono distinti al primo round

Nonostante le incertezze meteo, San Miniato ha dato il via al Campionato toscano motocross 2025 dove il maltempo ha concesso una tregua già dalla notte di sabato, permettendo così di allestire un tracciato in condizioni quasi perfette sulla storica pista di Santa Barbara a Ponte a Egola, teatro di grandi sfide organizzate dal Moto Club Pellicorse. Fin dalle prime ore del mattino il lavoro degli organizzatori ha garantito una gestione efficiente dell’evento, con servizi, viabilità e parcheggi funzionanti senza intoppi. Il pubblico accorso ha potuto assistere a un’intensa giornata di gare con oltre 200 piloti provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia nella prima tappa di un campionato con l’atmosfera carica di adrenalina. A spuntarla nelle categorie più combattute sono stati: Tommaso Lilli, Vincenzo Spanò, Matteo Colangelo, Floriana Parrini, Andrea Corsini, Manfredi Salvini, Andrea Cipriani, Nicolò Alvisi, Manuel Beconcini, Nico Gigli, Gabriele Capozzi, Edoardo Nozzi, Claudio Borgioli, Furio Bandini, Alessandro Pieroni e Gianni Bruchi. Grande spettacolo anche nelle classi giovanili con: Riccardo Burrini, Alberico Palladini, Enea Baracani e Leonardo Balestri. Le gare hanno messo in luce il talento, la grinta e la passione dei piloti determinati a dare il massimo in un campionato che lungo, dove ogni curva affrontata con coraggio e ogni vittoria conquistata, rappresentano un tassello fondamentale nella corsa verso il titolo finale ma il cammino è ancora lungo e le sfide appena iniziate promettono di essere sempre più avvincenti con una battaglia per i punti che sarà serrata fino all’ultimo round di ottobre, quando solo i migliori riusciranno ad emergere e a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Campionato.