Motocross d’epoca a Miravalle. Gran pubblico e bilancio in positivo

Arezzo, 12 maggio 2025 – Terzo evento di livello nazionale in poco più di due mesi e terzo centro pieno per il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi. Nel fine settimana appena trascorso, il sodalizio valdarnese ha ospitato al Miravalle Circuit il terzo round del Campionato Italiano di motocross d’epoca, confermandosi punto di riferimento per l’organizzazione di competizioni motoristiche di primo piano. Ben 170 piloti, provenienti da ogni angolo del Paese, si sono ritrovati sul celebre tracciato toscano, magistralmente allestito per rispondere alle specifiche esigenze delle moto storiche – ammesse quelle prodotte fino al 1989, con una deroga al 1996 per alcune categorie.

Il risultato? Due giornate di sport, spettacolo e passione che hanno saputo coinvolgere e stupire il pubblico presente, con manche combattute fino all’ultimo metro. In pista veri e propri simboli del motocross d’epoca. Gianfranco Colombari (Moto Guzzi) dal Piemonte, Enzo Quarin (Suzuki) dal Friuli e Alessandro Franco Gritti (KTM) da Bergamo – rispettivamente classe 1946 e 1947 – hanno dimostrato come l’età sia solo un numero. Il trio, che nel 2026 raggiungerà o sfiorerà il limite di età imposto dalla FMI per il rilascio della licenza, ha ancora una volta dato prova di grande competitività.

Gritti ha chiuso terzo nella categoria A3 (moto fino al 1973, piloti tra i 68 e gli 80 anni), davanti a Marco Graziani (Maico), quarto, e a Colombari, settimo. Ripi, anche lui su Maico, ha ottenuto un buon sesto posto nella B2 (moto ’74-’76), mentre Quarin ha esordito con una Suzuki 125 nel gruppo 4 a formula regolaristica, chiudendo ottavo. Non meno significativa la presenza femminile in gara, rappresentata da Erika Caneva (Honda), friulana di 54 anni, che ha ben figurato nel gruppo 4. Per i padroni di casa del Moto Club Brilli Peri, il protagonista è stato Stefano Caselli (Honda), autore di ottime partenze e di un brillante quinto posto nella combattuta categoria D3 (moto 1986-89, piloti over 39), contro avversari decisamente più giovani sia anagraficamente che meccanicamente.

La domenica di gare ha visto trionfare in diverse categorie i seguenti piloti: Massimo Trollo (Cheney – A2), Mario Pieropan (BSA – A3), Valentino Civitarese (KTM – B1), Franco Mazzamuto (Villa – B2), Sergio Gandolfi (Montesa – C), Massimo Saglimbeni (Yamaha – D1), Alessio Solda (Husqvarna – D2), Mattia Iseppi (Kawasaki – D3), Stefano Abelli (Suzuki – E1), Marcello Ceci (Yamaha – E2), Ivano Ferrari (Cagiva – E3), Nicola Montalbini (Honda – E4), Andrea Corradin (Honda – Evo 1), Erik Camerlengo (Honda – Evo 2), Roberto Montironi (Suzuki – E5), Paolo Bregalanti (TGM – F1), Rossano Doccioli (Ancillotti – F2), Lucio Dimasi (Honda – G1), Nicola Tramaglino (G2), e Alessandro Zotti (Kawasaki – Gr. 4).

Dopo questo ennesimo successo organizzativo, per il Moto Club Brilli Peri è previsto un breve periodo di pausa prima del prossimo appuntamento: l’attesissimo campionato toscano-umbro, in programma l’8 giugno, sempre al Miravalle Circuit.