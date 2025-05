Motocross d’epoca a Miravalle

Arezzo, 09 maggio 2025 – Dopo gli Internazionali d’Italia a febbraio e il Campionato italiano Prestige soltanto due settimane fa, Montevarchi si conferma ancora una volta capitale del motocross nazionale. Il prossimo appuntamento, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, vedrà protagoniste le moto storiche: arriva al Miravalle Circuit la terza tappa del Campionato Italiano Motocross d’Epoca, un evento che mescola adrenalina, passione per i motori e autentica cultura motociclistica. A ospitare la manifestazione sarà come sempre il Moto Club Brilli Peri, sodalizio storico che da anni fa della valorizzazione del motociclismo d’epoca uno dei suoi tratti distintivi.

Con oltre 150 piloti già iscritti, l’edizione 2024 si preannuncia particolarmente partecipata e spettacolare. Le gare si svolgeranno con moto costruite entro il 1996, suddivise in diverse categorie che tengono conto sia dell’età dei mezzi che dei conduttori stessi. Il programma del fine settimana seguirà il format collaudato del campionato: sabato spazio alle prove libere e cronometrate, mentre la domenica sarà interamente dedicata alle gare, con le manche ufficiali al mattino e al pomeriggio, fino alle premiazioni finali. Ma il motocross d’epoca a Montevarchi non è solo competizione. Intorno alla pista, infatti, si respira un’autentica aria di festa. Sabato sera, nel cuore dell’impianto, a Piazza Motocross, si potrà cenare con le specialità del famoso maxi-girarrosto, diventato ormai appuntamento fisso per piloti, addetti ai lavori e appassionati.

L’ingresso sarà gratuito per tutto il weekend, un’occasione per famiglie e curiosi di vivere da vicino uno sport che affonda le sue radici nella tradizione, ma non smette di entusiasmare. Tra i nomi più attesi figurano i fratelli Alessandro e Giorgio Orbati, autentici punti di riferimento del motocross toscano, ma anche due figure emblematiche per la categoria “veterani”: Gianfranco Colombari, 79 anni, dal Piemonte, e Enzo Quarin, coetaneo, proveniente dal Friuli Venezia Giulia. Due piloti che incarnano lo spirito profondo di questo sport, dove passione, determinazione e forma fisica non hanno età. Con tre gare di rilievo nazionale in appena quattro mesi, Montevarchi e il Brilli Peri continuano a essere un riferimento imprescindibile per il motocross italiano, e il Miravalle un circuito che unisce qualità tecnica, storia e capacità organizzativa. Il weekend del 10 e 11 maggio sarà un’ulteriore conferma di questo legame vincente.