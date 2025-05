Motocross d'epoca a Montevarchi: Miravalle ospita il campionato italiano

MONTEVARCHIMiravalle torna alla ribalta nazionale in un fine settimana di grande spettacolo. Il motocross è di nuovo protagonista a Montevarchi con il campionato italiano motocross d’epoca. Già 150 i piloti iscritti e tra i più attesi spiccano i fratelli aretini Alessandro e Giorgio Orbati, due punte di diamante della grande pattuglia degli specialisti toscani, e i 79enni Gianfranco Colombari, dal Piemonte, e Enzo Quarin, dal Friuli Venezia Giulia, i conduttori più longevi in attività, un esempio straordinario di passione per le due ruote. Il circuito valdarnese ha ospitato ben tre gare di campionato italiano in quattro mesi, un dato che consolida Miravalle nel panorama del motocross nazionale e non solo. Così, dopo gli Internazionali d’Italia a febbraio e il Campionato italiano Prestige di appena due settimane fa, oggi e domani giunge in Valdarno il tricolore motocross d’epoca, una manifestazione che coniuga sport, passione e cultura motociclistica. La manifestazione è ormai una classica per il Moto Club Brilli Peri che la accoglie sempre come una festa.

Oltre 150 sono già i piloti iscritti nelle varie formule che tengono conto dell’età dei mezzi – tutti obbligatoriamente prodotti entro il 1996 – e degli stessi conduttori. Il campionato è giunto alla terza delle sei prove in calendario e il programma, nel dettaglio, prevede prove libere e cronometrate che si svolgeranno oggi, mentre domani mattina, terminate le qualificazioni, scatteranno le prime manche. Il programma agonistico si concluderà nel pomeriggio di domani e culminerà con le immancabili premiazioni. Spazio anche alle attività collaterali.

Francesco Tozzi