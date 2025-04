Motocross. Grande spettacolo a Montevarchi

Arezzo, 28 aprile 2025 – Una giornata di sport ad altissimo livello, quella andata in scena ieri al Miravalle Circuit di Montevarchi, dove si è disputata la terza prova del Campionato Italiano Prestige di motocross. A dominare le rispettive categorie sono stati il ​​venticinquenne sloveno Jan Pancar (KTM) nella MX1, il diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi (Honda) nella MX2 e la trentunenne parmense Kiara Fontanesi (GasGas) nella categoria Femminile. La manifestazione, organizzata con grande professionalità dal Moto Club Brilli Peri, ha regalato spettacolo ed emozioni a un pubblico accorso numeroso, degna cornice di un appuntamento valido per il titolo tricolore. A confermare il momento d'oro per il circuito e per il sodalizio montevarchino sono le parole del Presidente Simone Vanzi: «Miravalle sta crescendo a ritmi esponenziali, il gruppo si sta ampliando e rafforzando, e anche questo fine settimana abbiamo visto quanto la gente abbia voglia di vivere questi momenti di sport e convivialità».

Le gare hanno saputo offrire emozioni continuano, anche laddove i vincitori hanno dominato nettamente. È il caso della MX2, in cui Ferruccio Zanchi, giovane talento Honda, ha imposto la sua legge con una doppietta limpida davanti al compagno di squadra Valerio Lata. Ottimo anche il ritorno in pista di Brian Hsu (Honda), pilota di origini taiwanesi con passaporto tedesco, mentre meno fortunata è stata la prova di Alessandro Lupino (Ducati), rallentato da problemi tecnici e da un virus. Nella categoria Femminile, Kiara Fontanesi, sei volte campionessa mondiale, ha ribadito la sua supremazia vincendo entrambe le manche, pur dovendo fare i conti con la determinazione dell'olandese Danee Gelissen (Yamaha) e dell'italiana Giorgia Montini (Honda). In evidenza anche la giovanissima Carlotta Panchetti, montevarchina e unica rappresentante del Brilli Peri in gara, che in sella a una TM del Team Jump si è classificata 22ª assoluta e 5ª nella Under 17, confermando la stessa posizione anche nella classifica generale di campionato.

«È stata una bellissima giornata – ha commentato Carlotta – la pista era preparata molto bene. Peccato per un contatto al primo giro di gara 2 che mi ha fatto perdere tempo: senza quell'inconveniente avrei potuto chiudere ancora meglio». La giovane promessa non perde però di vista i suoi impegni scolastici: «Domani si torna sui banchi, ad Arezzo, dove frequenta il primo anno dell'Istituto di Ragioneria sportiva». La MX1 ha invece regalato uno spettacolo a dir poco straordinario, con una doppietta di Jan Pancar che non racconta però la tensione ei colpi di scena vissuti durante entrambe le manche. Oltre al vincitore sloveno, meritano una menzione speciale anche Ivo Monticelli (Kawasaki), Isak Gifting (Yamaha) – lo svedese al rientro dopo un brutto infortunio – e Nicholas Lapucci (Kawasaki), penalizzato in gara 2 dalla rottura della catena proprio mentre lottava per il podio.