Motocross: i risultati del campionato tosco-umbro 2025. Napolitano e Panchetti in vetrina a Miravalle

MONTEVARCHIA Miravalle dilagano i campioni di casa in occasione dell’ultima prova del campionato tosco-umbro 2025 di motocross. Il Moto Club Brilli Peri saluta con enorme soddisfazione ben tre titoli regionali, che vanno ad aggiungersi a quello già conquistato da Duccio Panchetti nella categoria 85 Junior. In vetta alle classifiche del campionato toscano terminano infatti la stagione Gabriele Napolitano (nella foto al centro) Ktm, che anche sulla pista di casa si è imposto in entrambe le manche della classe 125, Carlotta Panchetti, (TM), sorella di Duccio, alla quale è bastato un secondo posto nella categoria femminile, alle spalle di Floriana Parrini, e Stefano Caselli (Honda), quarto di giornata nella MX1 Superveteran, ma forte del vantaggio accumulato durante l’intero arco della stagione è riuscito ad ottenere l’ottimo piazzamento. Le premiazioni dei campionati toscani di motocross 2025, di tutte le classi e categorie, si terranno al Miravalle Circuit, in data da definire. Nelle altre gare della giornata, infine, le vittorie sono andate a Manuel Iacopi (Yamaha) nella MX1-MX2, a Marco Taras (KTM) nella Challenge e a Fabio Occhiolini (Honda) nella Veteran-Rider. Ora il Moto Club Brilli Peri sarà assorbito dall’organizzazione dei mondiali in programma il 21 giugno 2026.La gara, che porta la prestigiosa titolazione di Gran Premio d’Italia, sarà l’undicesima prova del campionato mondiale e, oltre alle classi MX2 e MXGP, comprenderà anche una prova del torneo Femminile e del campionato europeo classe 125. Le varie competizioni che hanno avuto luogo domenica sono poi scese in secondo piano di fronte all’incidente avvenuto attorno alle 12, che ha coinvolto un giovane pilota di 15 anni della classe 125. Il centauro era impegnato nella gara 1 della classe 125 quando, nell’atterraggio da un dosso, si è chiuso lo sterzo ed è stato proiettato in avanti, battendo il volto e la testa sul terreno. Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza a Careggi, dove resta in prognosi riservata.

Francesco Tozzi