Motocross, il dodicenne. Santecchia si laurea campione regionale Uisp

Ha vinto anche quest’anno il campionato regionale di motocross il tolentinate Fabio Santecchia, di 12 anni. Attualmente corre nella classe 85 Junior. Nell’ultima gara disputata sul crossodromo di Jesi, giungendo primo in entrambe le manches, ha ottenuto i punti che gli hanno consentito matematicamente di vincere il titolo regionale Uisp. In sella alla Ktm, continua a primeggiare nelle diverse competizioni riuscendo a tagliare il traguardo primo in quasi tutte le gare in programma, tanto che ne ha vinte sei su otto. L’appuntamento ora è per domenica a Cingoli, dove si terrà la cerimonia di premiazione e dove sarà proclamato, confermando i titoli e i risultati degli scorsi anni, campione regionale. Assieme a Fabio, ci saranno i genitori, gli sponsor e i rappresentanti del Motoclub Tolentino per cui gareggia. Santecchia ormai da diversi anni si sta facendo strada a suon di vittorie nel motocross giovanile, anche a livello nazionale.