Motocross. Il Moto club Tognetti ai nastri di partenza

Si è aperto il sipario sul Moto Club Tognetti alla presenza della presidente Marika Moretti, del vice Ettore Tognetti, dell’assessore Riccardo Sacchi e di Giuseppe Bartolucci, vice presidente vicario Federazione motociclistica italiana. "Siamo l’unico Moto club di Macerata – dice la presidente Moretti – impegnato nell’attività agonistica e giovanile. Con mio figlio Ettore Tognetti abbiamo ridato vita a una tradizione familiare considerando che il Moto Club P & G Moretti di Macerata è stato chiuso nel 1993 con la scomparsa di mio padre Gino". Il Moto club ha anche uno spirito agonistico. "È dalla fusione tra l’amore per il calcio del padre di Ettore (il compianto Stefano Tognetti della Curva Just) e quello per i motori da parte mia e della mia famiglia, che mio figlio ha creato questo team diventando il più giovane team manager di motocross in Italia". È la seconda stagione di attività. "Lo scorso anno abbiamo raggiunto buoni risultati e abbiamo partecipato anche ad una prova del Mondiale andando a punti. La disciplina del motocross richiede attenzione e professionalità che ho maturato nell’ultimo decennio. Ho creato un’officina mobile e una postazione fissa in cui preparo le moto e posso contare sull’aiuto dei fratelli Alessio e Danilo Liberti, collaboratori meccanici". Il Motoclub può contare su sei piloti, due nel settore professionistico: Leonardino Junior Angeli, di Spoleto e il fermano Luca Stampatori; gli altri quattro nei campionati dilettantistici: Tommaso Frontini di Numana, il monzese Danilo Liberti, il varesino Riccardo Ferri, l’anconetano Alessandro Veronese. Il team sarà presente in cinque campionati diversi. Per la stagione 2025 il moto club Tognetti intende integrare l’attività agonistica con quella non agonistica, partendo dai più piccoli e vuole dedicarsi anche alla promozione turistica e culturale. Lo staff dirigenziale è anche formato dai consiglieri Ronny Foresi, Aragona Baldassari Ezequiel e Julian Constantin.