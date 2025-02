Motocross. Il nuovo Miravalle apre le porte: "Pista esaltante e più difficile»

Grande attesa a Miravalle per la seconda prova degli Internazionali d’Italia, in programma il 15 e 16 febbraio. Dopo un mese di lavori che hanno rivoluzionato il tracciato, la pista è pronta per accogliere una delle corse più prestigiose del motocross internazionale. Il circuito vanta un mix spettacolare di elementi tecnici che lo rendono unico nel panorama delle competizioni internazionali. Le sue 28 curve e 19 salti, tra cui la leggendaria "buca", sono pronti a mettere alla prova i piloti più esperti, ma ciò che rende ancora più emozionante questa pista è la nuova direzione anti-oraria, voluta per ridurre al minimo l’effetto abbagliante del sole al tramonto.

Ieri la competizione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Palazzo del Podestà. "In passato ho conosciuto una persona burbera, ma con un grande cuore, che ha permesso la crescita di tanti ragazzi. Parlo di Guido Barbesi. Per questo, grazie alla federazione e al promoter potremmo intitolare a lui il trofeo della 125 under 17" ha annunciato Simone Vanzi, presidente del Moto Club Brilli Peri. Barbesi, storico dirigente del moto club, è scomparso nel 2022 a 71 anni.

La nuova pista di Miravalle è stata già collaudata dal pilota classe 2006 Lorenzo Aglietti: "Mi è piaciuta fin dall’inizio perché cambiando il senso di marcia è aumentato il livello di difficoltà".

F.T.