Motocross, il pilota Tm protagonista a Fermignano. Luca Rosati, doppietta. Battutti i campioni

Si è chiuso sul rinnovato circuito “La Ginestra” del Motoclub Fermignanese di Fermignano, il Regionale Marche della Federazione motociclistica italiana, una bellissima giornata di motocross che ha visto la partecipazione di molti piloti che hanno dato vita ad appassionanti e combattute gare. Ad emergere nella categoria MX2 Fast è stato proprio il portacolori del Motoclub Fermignanese, la giovane promessa del motocross italiano Luca Rosati. Luca, marchigiano doc, nato a Fano, ha ulteriormente confermato la grande crescita di questa stagione, che lo ha visto protagonista sui circuiti del campionato italiano e regionale. Il pilota fanese che guida una moto anche essa marchigiana, la prestigiosa TM Moto di Pesaro, di grande potenza ed affidabilità, ha centrato domenica la vittoria in entrambe le manche, al cospetto di piloti campioni regionali e italiani. Una serie di vittorie che seguono la bellissima manche del campionato delle regione, difendendo i colori delle Marche, che ha permesso alla nostra regione di diventare vice campione d’Italia 2025. Risultati che hanno valso, al talento fanese, il rinnovo del contratto con TM moto anche per il 2026, anno che si prevede ricco di soddisfazioni.

"Oggi – dice il pilota – finalmente sono riuscito a raccogliere il frutto del duro lavoro di quest’anno e ad imporre il mio ritmo sin dalle prove ufficiali, dove ho realizzato la pole position, e nelle due manche molto combattute. La pista era in ottime condizioni e il rinnovato circuito La Ginestra è veramente fantastico. Dopo il rinnovo di contratto con TM Moto, a cui vanno i miei sentiti ringraziamenti, credo di avere la certezza di poter dire la mia anche nel Campionato Italiano e puntare alle posizioni di vertice della categoria. Ci sono tante persone che credono in me, a partire dalla TM Moto, dal mio manager Michele Di Lorenzi, dalla mia famiglia a Claudia la mia fidanzata. I risultati si ottengono solo se intorno a te ci sono persone che ti sostengono e aiutano".