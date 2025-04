Motocross nazionale a Miravalle: terza prova del Campionato Italiano Prestige

Torna a Miravalle il grande motocross nazionale. È infatti in programma per sabato e domenica la terza prova del Campionato Italiano Prestige sulla pista rinnovata del circuito montevarchino. Il Prestige, massima serie nazionale, sarà riservata alle categorie MX1, MX2 e Femminile. A poco più di due mesi dal trionfo di pubblico per gli Internazionali d’Italia, il Moto Club Brilli Peri torna in pista - è proprio il caso di dirlo - con questa straordinaria specialità, proponendo un tracciato in una configurazione ancor più evoluta e spettacolare. Grazie alla formula open, il tricolore Prestige, gestito dal promoter FX Action, vede al via molti protagonisti della scena mondiale, il che rende ogni gara combattuta e ad altissimo livello tecnico.

La conferma viene dalle classifiche del campionato. Nella MX1 è al comando lo svedese Isak Gifting (Yamaha), davanti allo sloveno Jan Pancar (KTM), entrambi inclusi nelle prime quindici posizioni del mondiale MX GP, davanti al toscano Nicholas Lapucci (Kawasaki). Nella MX2 il leader è il giovane laziale Valerio Lata, pilota ufficiale Honda, al momento decimo nel mondiale, che precede il pluricampione italiano Alessandro Lupino, in sella alla Ducati ufficiale, e il sanmarinese Andrea Zanotti (Husqvarna). A guidare la classifica femminile è la parmense Kiara Fontanesi (Gas Gas), sei volte campionessa del mondo, davanti alla bresciana Giorgia Montini (Honda) e all’olandese Danee Gelissen (Yamaha).

Il programma provvisorio prevede per sabato 26 prove dalle 10,30 alle 16,30 e poi le prime gare. Domenica 27, invece, gare in successione dalle 11,30 alle 16,30. Non mancheranno iniziative collaterali all’evento, già sperimentate all’inizio della stagione. Sabato pomeriggio dalle 16,30 l’ingresso in pista sarà gratuito e dalle 17 sarà possibile gustare l’aperitivo in terrazza con i barman Chupito e l’intrattenimento musicale di Dj Karna. A seguire la cena con menù tipico e una proposta speciale, un grande girarrosto.

Francesco Tozzi