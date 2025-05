Motocross. Niccolò Mannini, una grande prestazione a Cingoli. Domenica l’appuntamento è nella Valle della Loira

È una settimana molto importante per Niccolò Mannini, il sedicenne pilota di motocross di Siena che si sta imponendo come uno dei protagonisti della stagione internazionale nella classe 125. Niccolò, pilota ufficiale della TM, è infatti reduce dalla brillantissima prestazione di Cingoli, nella prima prova della Rookies Cup, vero e proprio campionato assoluto della ottavo di litro, riservato agli under 17, ed è pronto ad affrontare, in Francia, il settimo dei dodici round dell’Europeo di categoria. È proprio nella rassegna continentale che Mannini ha fin qui sfoderato prestazioni eccezionali, prima andando in testa al campionato, dopo le prime due prove, e poi conquistando il suo primo successo, sul difficile tracciato di Arco di Trento. Purtroppo c’è stato anche un mezzo passo falso, nel GP di Sardegna, disputato sulla difficile sabbia di Riola e affrontato da Mannini in condizioni fisiche precarie a causa di una forte forma influenzale; il disturbo non gli ha impedito di segnare un ottimo terzo tempo in prova e di avere partenze sempre brillanti, per poi, inevitabilmente, calare e essere addirittura costretto al ritiro in gara 2. La successiva vittoria in Trentino ha dimostrato la forza anche caratteriale del giovane studente del Liceo scientifico Galilei, capace di reagire proprio nel momento più difficile. La gara di domenica ad Ernèe, località nella Valle della Loira, pista che ha ospitato eventi che hanno fatto la storia del motocross, vede Niccolò attualmente quinto nella generale e gli richiederà un impegno speciale per non consentire agli avversari di allungare troppo il passo. La trasferta nelle Marche dello scorso week end, per l’apertura della Rookies Cup, è coincisa con un’altra eccellente prestazione; a suon di grandi rimonte, Mannini ha fatto segnare un terzo e un secondo posto di manche che valgono la seconda piazza in classifica. Diego Mancuso