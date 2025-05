MotoE 2025: Tommaso Occhi del Team Sic58 brilla a Le Mans nonostante la caduta

Si è concluso sul leggendario circuito di Le Mans, in Francia, il primo round della stagione 2025 di MotoE. Un weekend positivo per il pilota ferrarese Tommaso Occhi (foto), che gareggia nel Team Sic58 di Paolo Simoncelli, che ha mostrato segnali di crescita importanti fin dalle prime sessioni. Dopo aver ridotto sensibilmente il gap dai piloti di testa, una caduta in gara 1 ha purtroppo compromesso la possibilità di lottare per una posizione nel gruppo. Un episodio che ha rallentato il ritmo, ma non la determinazione.

Grazie all’incredibile lavoro del team, la moto è stata rimessa in pista per gara 2, dove il pilota ha concluso in 13esima posizione, portando a casa punti preziosi e sensazioni incoraggianti.

"Torno da questo weekend con un bagaglio di esperienza che mi permetterà di arrivare ad Assen ancora più preparato – ha dichiarato il pilota – Ringrazio di cuore il mio team per il supporto e la professionalità, gli sponsor che continuano a credere nel mio percorso e tutte le persone che mi sostengono, in pista e da casa".

Il prossimo appuntamento con la MotoE è fissato per il weekend del 27-29 giugno sul circuito di Assen, nei Paesi Bassi.