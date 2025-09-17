MotoE. Baldassarri è terzo. In Portogallo a caccia della vetta

La gara sul "circuito di casa" ha fatto perdere a Lorenzo Baldassarri il primo posto in classifica generale, ma non sono perdute le possibilità di trionfare nel mondiale di MotoE. A Misano nel weekend il 28enne è partito dal 13° posto ma ha recuperato posizioni tanto da lottare nella top ten. Alla fine ha tagliato il traguardo 10° nella prima corsa e poi sesto. Sedici punti raccolti e 148 quelli da inizio mondiale, in una classifica cortissima che vede il Balda scivolato al terzo posto a 12 lunghezze dal leader Zaccone quando resta un solo gran premio (quindi due corse) alla fine. Tutto si deciderà all’ultima tappa che si terrà sul tracciato di Portimao, in Portogallo, ad inizio novembre. Dopo due appuntamenti di fila tra Barcellona e Misano, sarà un’attesa lunga, specie per Baldassarri che tempo fa ha evidenziato la preferenza per le soste brevi essendo alla prima esperienza nella categoria. "L’approccio di gara – ha detto il montecosarese – è stato buono, anche se eravamo un po’ fuori con il setting. Ho cercato di cambiare il mio stile di guida per trovare la nostra velocità, che è stata leggermente migliore in gara2. Il campionato non è ancora finito. Abbiamo ancora due gare davanti a noi a Portimao, per le quali dobbiamo prepararci al meglio". Sarà una volata tutta italiana per il titolo perché al comando della classifica generale c’è Zaccone con 160 punti, quindi Casadei a 155 e terzi Baldassarri e Ferroni con 148.

Andrea Scoppa