MotoE. Baldassarri è terzo sul circuito di Assen

Sul circuito di Assen, noto come l’Università della moto, podio da 30 sul libretto per Lorenzo Baldassarri. Il nostro centauro in Olanda ha colto un ottimo terzo posto, guadagnandosi così il primo podio nella stagione da debuttante in MotoE, il Mondiale delle moto elettriche. Il Circus tornava in pista oltre un mese dopo l’appuntamento inaugurale a Le Mans e si è rivisto il miglior Balda, quello in versione Baldattack!

Nella prima corsa il pilota della BDynavolt Intact GP ha chiuso con un buonissimo sesto posto, poi nella seconda manche è migliorato inventandosi un bel sorpasso su Torres proprio all’ultimo giro, una manovra che gli è valsa il terzo posto. "Sono molto contento del mio primo podio in MotoE – ha affermato il 28enne di Montecosaro – penso che non sia facile quando torni dopo un mese e mezzo di pausa e fai le prime prove libere sul bagnato, che è stata la mia primissima esperienza con questa moto sotto la pioggia. Eravamo già vicini a Le Mans, ma qui abbiamo faticato un po’ di più. Ma grazie alla squadra, abbiamo continuato a credere in noi stessi e ci siamo concentrati sul passo successivo. Si trattava solo di mantenere la calma e di innervosirsi per tutto l’ultimo giro. Ecco perché sono felice di esserci riuscito. Un grande ringraziamento a tutta la squadra e a tutte le persone che mi hanno supportato".

In Francia aveva chiuso rispettivamente al sesto e al quinto posto e in classifica generale, adesso è al quarto posto con 47 punti, a sette lunghezze proprio da Torres.

Andrea Scoppa