Motogiro a Ferrara: solidarietà e bellezze locali in moto

Tutto pronto per il ‘Motogiro’, all’insegna della continuità e impegno per il sociale. Si tratta della manifestazione per gli appassionati di moto e non solo. Organizzata per godere delle bellezze di Ferrara e stare insieme condividendo una finalità benefica. A cura del motoclub Bulloni Svitati, è in programma per la mattinata di domenica 11 maggio con partenza dalla Nuova Darsena e sosta pranzo in compagnia al rientro da un’escursione sul territorio. L’appuntamento è stato presentato nella residenza municipale nei giorni scorsi. All’incontro sono intervenuti l’assessore al turismo e promozione del territorio Matteo Fornasini, il presidente, il vicepresidente e il tesoriere del Moto Club Bulloni Svitati Luigi Formenton, Davide Pedriali e Mario Buzzoni. "Un’iniziativa particolarmente apprezzata dagli appassionati delle due ruote – ha sottolineato l’assessore Fornasini – che tutti gli anni richiama decine e decine di persone anche da fuori, dando loro l’occasione per scoprire e apprezzare la nostra città. Il Motogiro ha poi una doppia valenza. Oltre all’aspetto di promozione delle bellezze di Ferrara, c’è l’aspetto della solidarietà, che ancora una volta va a favore di un’associazione che si occupa dei bambini malati".

L’appuntamento della quattordicesima edizione è nell’area verde della Nuova Darsena alle 8.30 per la definizione delle iscrizioni e la registrazione di coloro che devono provvedere. Il Motogiro poi partirà alle 11.30 con arrivo previsto alle 13 circa in via Amilcare Ponchielli (ristorante ‘Al Giardino di Mattia’). Il Motogiro, dopo un percorso cittadino da via Darsena a via Volano, proseguirà sulle vie Caldirolo, Giovecca, Porta Catena, Bacchelli e quindi uscire verso le località di Codrea, Cona, Gaibanella, San Martino e Chiesuol del Fosso. L’associazione Vola nel Cuore di Ferrara sarà il partner dell’evento, a cui verrà devoluto tutto il ricavato. "Il 1° luglio 2011 organizzammo – ha proseguito Luigi Formenton – il nostro 1° Motogiro a Ferrara diretti a Comacchio, patrocinato dai due Comuni, dedicato alla beneficenza, perché questo è il nostro obiettivo. Nel nostro piccolo aiutare chi ha bisogno".

Mario Tosatti