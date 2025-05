Motonautica - Ad Aquileia-Grado. Zawali imprendibile. Il Gran Prix è suo

Ancora un grande successo per i gommoni ravennati Focchi, questa volta al Gran Prix Motonautico Aquileia-Grado. Malgrado il mare piuttosto agitato, con poco meno di due metri d’onda, Mohamed Amin Zawali dell’azienda bizantina, ha sbaragliato la concorrenza arrivando primo assoluto e primo nella sua categoria, la 4.1 da Diporto. Appena 13 imbarcazioni sulle 34 alla partenza sono riuscite a tagliare il traguardo di Aquileia. Zawali era alla guida di un Focchi 730 Extreme come Giovanni Micheli, secondo al traguardo nella sua categoria, la 3.1.

"È una grande soddisfazione per tutti noi – dice Giampaolo Focchi, pronto a partecipare per l’ennesima volta alla Pavia-Venezia – significa che stiamo lavorando bene. Anche perché Amin Zawali ha disputato davvero poche gare ma evidentemente è un pilota di talento: si è fatto valere sulle onde facendo davvero volare il nostro gommone contro imbarcazioni che avevano anche 150 cavalli di motore in più. Già aveva stupito tutti alla 100 miglia di Como. In questo modo dimostriamo a tutti che i gommoni non sono barche di riserva ma possono davvero andare veloci come le altre imbarcazioni e non sono soltanto imbarcazioni per andare a pescare: in qualche modo li abbiamo davvero stupiti tutti con questi risultati ottenuti in queste competizioni".

Bravo e molto contento Amin Zawali che si è davvero superato in questa impresa: "Non era semplice ma sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto anche perché gareggiavamo contro offshore di 12-13 metri e io ho effettuato poche gare nella mia carriera e mi sono avvicinato da poco alle competizioni". Tra l’altro la Focchi – che normalmente monta motori Suzuki ai suoi mezzi – assieme all’Università di Bologna sta mettendo a punto un gommone con un propulsore elettrico che dovrebbe essere operativo in un tempo abbastanza rapido.

u.b.